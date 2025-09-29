Cristina Pardo, a Jéssica: "Te están pagando un piso y te preocupas por los cheques restaurante. Es de ser un cutre"

Se han hecho públicas unas conversaciones entre Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, y su antigua jefa en Adif, Virginia Barbancho. Los mensajes revelan que, aunque Jéssica no acudía a su puesto de trabajo, sí se preocupaba por los cheques restaurante.

En las últimas horas, han salido a la luz una serie de conversaciones entre Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, y la que fue su jefa en Adif, Virginia Barbancho, durante el tiempo que estuvo contratada. Cabe recordar que en ningún momento Jéssica acudió a su puesto de trabajo, pero sí se preocupaba por algunas cuestiones.

En concreto, se interesaba por solicitar los cheques restaurante. Tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña la noticia, Virginia le comenta a Jéssica que "si no hay cheques guardados, no hay cheques" y que en ningún momento consta en los registros que haya fichado su entrada o salida del trabajo.

"¡Qué maravilla! O sea que no se acordaba de fichar, pero sí de los cheques restaurante... impresionante. Te están pagando un piso y te preocupas por los cheques restaurante. Es de ser un cutre", critica Cristina Pardo tras ver las conversaciones.

