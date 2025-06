Iñaki López ironiza sobre la falta de quejas sobre Jésica Rodríguez en Ineco: "Al no ir a trabajar, eso lo facilita..."

Como ha contado uno de los testigos frente a la Audiencia Nacional, la amiga de Ábalos no participó en un proceso de selección como tal sino que "simplemente le hicieron la entrevista".

En la Audiencia Nacional han declarado cuatro testigos relacionados con la contratación de Jésica Rodríguez en la empresa pública Ineco, amiga personal de José Luis Ábalos. Habrían declarado "dos personas del departamento de selección, un jefe de proyectos y un director de gestión administrativa de ADIF", expone Iñaki López.

"La responsable del proyecto de Jésica Rodríguez", indica Alfonso Pérez Medina, "ha dicho que no había un proceso de selección como tal sino que, simplemente, le hicieron la entrevista". "Se demuestra que alguien estaba detrás de Jésica Rodríguez", indica el periodista.

La joven, por su parte, declaró frente al Tribunal Supremo que ella tan solo fue a la empresa en dos ocasiones. "Le enseñaron a rellenar los partes de trabajo sin trabajar", expone Pérez Medina. López añade que uno de estos testigos ha afirmado, en la Audiencia Nacional, "que no se recibieron quejas de Jésica".

"Claro, al no ir a trabajar... eso facilita mucho que no se registre ningún tipo de protesta", afirma el presentador de Más Vale Tarde. "Básicamente porque no la conocían", añade Pérez Medina. El periodista destaca el testimonio de un alto cargo de Adif que ha demostrado el vínculo entre Jésica Rodríguez y Ábalos: "Ha dicho que él sabe por su jefa, Pardo de Vera, que Ábalos se interesó en dos ocasiones por la situación de Rodríguez porque estaba sufriendo una situación que le provocaba incomodidad".