Susana y José Miguel estrenaban ayer su casa y hoy se ha inundado: "Es muy horrible, no lo habíamos vivido nunca"

Javier Bastida habla en Valencia con Susana y José Miguel, una pareja que compró una casa en Gandía hace tres meses. Tras reformarla y amueblarla, ayer terminaban de instalarse. Hoy han tenido que pasar el día sacando agua de ella.

La Comunidad Valenciana se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias. En lugares como Gandía se han llegado a acumular 220 litros por metro cuadrado en apenas cinco horas.

Allí se encuentra Javier Bastida, que ha podido hablar con Susana y José Miguel, una pareja que justo ayer había terminado de instalarse en su casa y hoy han tenido que pasar el día sacando agua de ella.

Susana explica que se siente entre "impotente y triste", pues después de comprar esa casa, vivir tres meses de allí, haberle hecho reforma por dentro y haber recibido esta misma semana los últimos muebles, se han visto sorprendidos por las inundaciones.

Susana cuenta que esta mañana se encontraban en plena rutina diaria, después de desayunar y limpiando la casa, cuando empezó a entrar agua en muy poco tiempo.

"Ayer ya estaba todo amueblado, limpio, estábamos con ilusión", afirma Susana, que agradece a los chichos, "que ya son como familia", que les estén ayudando a sacar agua.

Esta mujer también destaca que todos los amigos que tienen allí les han ofrecido su casa, si bien asegura que se van a quedar en la suya: "No lo habíamos vivido nunca, es muy horrible", comenta emocionada.

