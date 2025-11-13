Cristina Pardo estalla tras ver a Koldo friendo chistorras: "Es inaceptable que se esté despotorrando de toda la ciudadanía"

"Ojalá su problema fuera solamente las chistorras", afirma rotunda Cristina Pardo tras ver el vídeo que se ha grabado Koldo García en el que aparece friendo chistorras para defenderse de las acusaciones contra él en el 'caso Koldo'.

El próximo vienes 28 de noviembre, Koldo García tiene que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. Mientras tanto, hoy se ha grabado un vídeo en el que aparece friendo chistorras y regalando más a una emisora de radio local de Benidorm.

"Aunque la gente tiene una interpretación de que esto es una broma y un juego, no lo es. Por una interpretación de esto quieren meter a una persona en la cárcel", afirma en el vídeo sobre estas líneas el exasesor de José Luis Ábalos.

Un vídeo que provoca que Cristina Pardo lo califique de "vergüenza": "Es inaceptable que se esté despotorrando de toda la ciudadanía", afirma rotunda.

"Ojalá su problema fuera solamente las chistorras", prosigue la presentadora de Más Vale Tarde, mientras Marina Valdés apunta que "dice que no hay que cachondearse del tema, pero el primero que se ha cachondeado ha sido él".

