Cristina Pardo, tras la confesión de José Bretón: "Primero se arrepiente y luego dice 'qué mala suerte suerte que me pillaron'"

Más Vale Tarde analiza en este vídeo la confesión de José Bretón, que en una serie de entrevistas con el periodista Luisgé Martín ha admitido que mató a sus hijos para que no se criaran con la familia de su madre.

En un artículo que sirve como adelanto de su libro 'El Odio', el periodista Luisgé Martín publica la entrevista con José Bretón, que 14 años después confiesa el asesinato de sus hijos y que lo hizo para que no se criaran con la familia de su mujer.

En esta confesión, Bretón explica que mientras estaba frente a la hoguera donde quemó los cuerpos de sus hijos, se preguntaba "¿pero qué has hecho?", si bien en otro momento lamenta que solo le faltó "un poco de suerte" para librarse.

Mientras Beatriz de Vicente opina en el vídeo sobre estas líneas que Bretón "a mí desde luego no me la cuela" y que "mató a sus hijos para dañar y lo consiguió", Cristina Pardo tampoco da crédito a la confesión del filicida: "Al principio parece que se arrepiente y luego dice 'qué mala suerte suerte que me pillaron'".