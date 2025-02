El divertido comentario de Cristina Pardo sobre el look de Jordi Évole: "Cada viernes nos trae un modelo distinto de chándal"

Jordi Évole ha tenido la oportunidad de charla con Dani Martín en su programa Lo de Évole. El cantante muestra su lado más íntimo y hace sorprendentes confesiones como que ya siente que es el momento para ser padre. "Este es verdaderamente un salto cualitativo", afirma Cristina Pardo, ante las palabras del artista.

Para Évole, por su parte, no considera que estas palabras sean "un desnudo integral". "Si a mí me hubieran preguntado hace 15 años si quería ser padre también habría dicho que sí", añade. Los presentadores de Más Vale Tarde deben despedir su conexión con el periodista pero Iñaki López no duda en lanzar un 'dardo' a Évole debido a la oscuridad del lugar desde el que ha conectado. "Veo que han encendido tres bombillas detrás de ti", le dice irónico, "antes de que se desvíen los aviones que vayan a El Prat ante la enorme cantidad de luz...".

Por su parte, Cristina Pardo se anima a comentar el estilismo del periodista: "Jordi, a este paso, que está entrando con nosotros todos los viernes, y cada viernes nos trae un modelo distinto de chándal... como sabe que te gustan". "Sí, este es muy bonito", afirma López, "con la oscuridad no sé si es el mismo de la semana pasada o hemos cambiado". "Este lo llevaba Di Stéfano", comenta Évole, entre risas. "Sí, pero ese mismo, además", concluye Iñaki.