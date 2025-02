Jordi Évole desvela el consejo que dio Joan Manuel Serrat a Dani Martin: "No hay que contar tanto"

Este domingo Lo de Évole vuelve con una entrevista muy especial al cantante Dani Martín. Jordi Évole ha conseguido que el artista muestre su lado más íntimo y que haga confesiones tan personales como que, por ejemplo, que es el momento de "ser padre". El periodista ha conectado con Más Vale Tarde para hablar sobre la entrevista.

"Para cualquier que haya escuchado a Dani Martín en los últimos años este, verdaderamente, es un salto cualitativo", comenta Cristina Pardo ante la 'confesión' de Martín. "A mí no me parece tampoco tan extraño", responde el periodista, "a mí si me hubieses preguntado, hace 15 años, si quería ser padre también te hubiese dicho que sí". "Me parece que es una respuesta normal cuando te apetece decirlo", añade, "no le daría tanta importancia, no me parece un desnudo integral".

El periodista desvela que el artista les contó "una llamada que le hizo Serrat una vez que el contó sus problemas de salud mental y que había dejado la gira". El artista catalán le llamo por teléfono para saber qué estaba pasando. Serrat le aconsejo que no debería "contar tanto". "A mí me llama Joan Manuel Serrat para echarme la bronca porque he dejado una gira a medias, agarro la cucharilla de moca y la botella de anís y vuelvo a los escenarios", apunta Iñaki López.