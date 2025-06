Cristina Pardo, sobre el 'caso Koldo': "Con los whatsapps y los audios esta causa se hace sola, el juez no tiene que hacer nada"

En una entrevista, Claudia Montes, la Miss Asturias amiga de José Luis Ábalos, negaba haber sido novia del exministro y el enchufe en una empresa pública. También aseguraba que la corrupción dentro del PSOE era "un secreto a voces".

"¿Los militantes del partido no acuden a un juzgado a denunciar la corrupción?", se pregunta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras Carmen Morodo añade que "podría empezar ella".

Benjamín Prado pide que "los árboles no nos impidan ver el bosque", pues considera que "lo rodeamos todo de actividades ridículas" y se pierde el foco sobre lo realmente importante, que "estamos hablando de delitos gravísimos".

Para Alfonso Pérez Medina, es "alucinante" que la que fuera Miss Asturias niegue el enchufe cuando "había un whatsapp de Koldo García a Pardo de Vera en el que decía que si no contrataba a Claudia Montes 'Jose me corta los huevos'". "Es que con los whatsapps y los audios esta causa se hace sola, el juez no tiene que hacer nada", reacciona Cristina Pardo.