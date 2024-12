Cristina Pardo bromea con el vestuario de Dani Mateo para las campanadas: "Ya has decidido convertirte en una persona adulta"

Cristina Pardo y Dani Mateo hablan en Más Vale Tarde sobre los preparativos para las campanadas de laSexta. "Este año creo que ya has dejado de lado lo del disfraz", le comenta Pardo a Mateo. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Cristina Pardo aprovechó la intervención de Dani Mateo en Más Vale Tarde para hablar de la ropa que llevará el presentador de Zapeando para las campanadas de laSexta.

"Este año creo que ya has dejado de lado lo del disfraz", señala Cristina Pardo, haciendo referencia a que en años anteriores Dani Mateo se ha disfrazado de cualquier cosa para estas fechas. "Ya has decidido convertirte en una persona adulta que presenta las campanadas", añade la presentadora de Más Vale Tarde.

Sin embargo, Dani Mateo asegura que este no es el primer año que se decanta por un disfraz.

Por otro lado, cuando Pardo le pregunta sobre el tema del globo que van a tirar desde el balcón, Dani responde: "Luego dices que soy yo quien no me lo he preparado… Es muy importante… Está entre el elefante con la trompa arriba y un trébol de cuatro hojas", comenta Dani Mateo.

