El abogado de Edwin Arrieta, Juango Ospina, ha analizado las dos jornadas que se han celebrado en el juicio a Daniel Sancho, un proceso en el que no cree que se produzcan "sorpresas" a nivel de testimonios ni de posturas por ambas partes.

"Mi percepción jurídica es que no hay sorpresas, no creo que existan sorpresas. Los testigos se van a ratificar en sus declaraciones previas. No creo que haya algo que dé la vuelta 180 grados", considera Ospina.

Para el abogado, en lo que se lleva celebrado de juicio ha quedado "probado de manera irrefutable que Sancho acabó con la vida de Arrieta", avanzando que quedará "acreditada" la condena por asesinato premeditado. Considera además que no ve "ningún tipo de arrepentimiento" en un Sancho que ha adoptado "una línea de defensa muy agresiva".