Juango Ospina, abogado de Edwin Arrieta, ha comentado en Más Vale Tarde los detalles de la segunda jornada del juicio a Daniel Sancho, reconociendo que no comparte la línea "agresiva" que está teniendo el español en su defensa.

Desde Koh Samui (Tailandia), admite que esa no sería su estrategia procesal y desvela que el conocimiento de Daniel Sancho de la causa es "muy pormenorizado". "Yo no lo comparto, no es mi estrategia procesal. No lo habría hecho así con mi cliente. Ya es una línea muy agresiva en un tribunal español, no me quiero imaginar en Tailandia", afirma.

Para Ospina, esta estrategia no es "la más adecuada". También recuerda que en Tailandia "prima el derecho real frente al derecho romano", por lo que le resulta complicado hacer "cualquier juicio de valor a miles de kilómetros de distancia".