Los Mossos han alertado de robos con la técnica del 'pincharruedas', en la que uno de los ladrones distrae a la víctima mientras la otra le sustrae sus pertenencias del coche. ¿Qué hacer si nos vemos en esta situación?

Beatriz de Vicente advierte en MVT de que estos ladrones "si no obtienen lo que quieren, no dudan en utilizar la violencia". Por eso, aconseja: "Lo mejor desde luego es no parar, no abrir la ventanilla, intentar no interactuar, pero si has caído, no presentes resistencia".

Coincide con ella Carlos Quílez, que recuerda un consejo que le dio "hace mucho tiempo un policía" que le marcó y le "enseñó muchísimas cosas" y que tiene muy presente: "Héroes pocos y en el cómic".

"Es algo que tengo desde hace más de 30 años aquí metido", añade el experto en seguridad de laSexta, que insiste en que lo mejor es "buscar el mínimo conflicto con el agresor". "Nosotros no somos policías, no estamos preparados para este tipo de enfrentamiento", apunta.