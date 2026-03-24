El consejo de Gonzalo Bernardos a las personas que tengan hipotecas variables: "Cambien, aún se pueden encontrar a tipo fijo"

El economista ha aseverado que, ante la subida del euríbor por la guerra de Irán, todavía se pueden encontrar hipotecas a tipo fijo del 2,4% en "mayoristas hipotecarios".

El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para calcular las hipotecas variables, sigue disparado y este martes roza el 3% en tasa diaria (2,929%), hasta situarse en un máximo desde septiembre de 2024. Y, por ello, Gonzalo Bernardos ha lanzado un mensaje en Más Vale Tarde a aquellos que tengan una de este tipo.

Primero, el economista ha tranquilizado asegurando que todavía hay tiempo porque el Banco Central Europeo siempre "la fastidia": "Cuando hay una crisis del petróleo hay más inflación, y cuando hay más inflación el BCE debería subir los tipos de interés. Para aquellos que quieran ver el lado bueno, han de observar que el BCE casi siempre la fastidia".

"En el año 2022, en enero, la inflación era del 5,1%. Una inflación excesiva que aumentó una vez Rusia invadió Ucrania. El BCE no hizo nada, continuó teniendo el tipo de interés al 0% y tirando dinero y dinero a la economía hasta julio, cuando subió los tipos de interés. El BCE dice que ha aprendido de los errores y que si la guerra continúa, subirá los tipos de interés más pronto", ha proseguido.

Ahora bien, ha explicado que las personas que tengan una hipoteca variable y el préstamo está todavía a más de 10 años todavía tienen alternativa: "Cojan y cambien de hipoteca. En los mayoristas hipotecarios aún se pueden encontrar hipotecas a tipo fijo al 2,4%".

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