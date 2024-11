El consejo de Carlos Maldonado para hacer una sepia de diez y que no quede muy dura

Carlos Maldonado, chef Estrella Michelin, cocina en Más Vale Tarde papas con choco, una receta ideal para estos tiempos de frío. Durante el cocinado, a Cristina Pardo le surge una duda: "¿Qué haces para que la sepia no te quede muy dura?", pregunta; a lo que el cocinero responde con uno de sus trucos infalibles para hacer una sepia de diez. "Echarla a tiempo", dice bromeando.

Tras esto explica a Cristina Pardo, Iñaki López y Pablo Ojeda que la "sepia no tiene medias cocciones", por lo que para que no quede dura "hay que cocinarla poco y mucho, pero no entre medias". Dale al play para conocer todos los trucos que esconde un buen cocinado de sepia.