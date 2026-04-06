El consejo de Bea de Vicente ante el robo de un Rolex de 80.000 euros: "Vayan acompañados. Los ladrones están siempre al loro"

En el centro comercial La Roca Village, en Barcelona, una pareja acababa de comprarse un reloj de lujo cuando apareció un hombre con chándal rosa y se los robó. El presunto ladrón les habría estado siguiendo para hacerse con el artículo de lujo.

En el centro comercial La Roca Village, en Barcelona, una pareja acababa de comprarse un reloj de lujo, en concreto un Rolex, cuando apareció un hombre y se los robó. El presunto ladrón ya les habría echado el ojo y les habría estado siguiendo para hacerse con el artículo de lujo, cuyo precio asciende hasta los 80.000 euros.

En las imágenes de lo ocurrido sobre estas líneas, se puede ver a un hombre con un chándal rosa que, al parecer, iba siguiendo a la pareja desde el centro comercial hasta un polígono industrial cercano, a donde se desplazaron en coche. Cuando llegaron al polígono entraron a una óptica y se compraron una gafas.

"Había un chico que estaba fuera, como escondido, y lo típico que piensas 'qué hace tan escondido'. Y esto que se empieza a escuchar como muchos golpes, como si fuera un forcejeo entre coches, muy fuerte. Y cuando salí había un chico y dijo que le había robado el Rolex, que se lo había arrancado del brazo. Llevaba un arañazo. La chica entró corriendo a la tienda de al lado, se agachó al suelo como lamentándose, evidentemente, y dijo: 'Joder, 80.000 euros'", relató una testigo a laSexta.

Este reloj robado valía 80.000 euros. Pero un Rolex puede ir desde los 8.000 euros hasta los 160.000 o, incluso, más, dependiendo de los diamantes que lleve, del oro que tenga o si lo ha llevado, por ejemplo, un actor famoso.

"Dado que son piezas de lujo, o incluso pueden reunir los ahorros de una vida, lo que se aconseja es que si se compran ustedes algo tan valioso, vayan siempre prácticamente con personas que les estén acompañando, con cuidado, porque esta gente está al loro", ha explicado la abogada Beatriz de Vicente.

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