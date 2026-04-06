Mabel Galaz, sobre los viajes del rey Juan Carlos a España: "A veces viene y nosotros ni nos enteramos"

Mabel Galaz explica en este vídeo que en estos momentos el rey Juan Carlos "está viajando mucho". También a España, donde a las apariciones mediáticas que considera "una provocación" a la familia real se unen otras más discretas.

El rey Juan Carlos ha estado presente en la corrida de reaparición de Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla, donde recibía una importante ovación por parte de los asistentes a la plaza de toros.

Según explica Mabel Galaz en el vídeo sobre estas líneas, el rey emérito habría llegado a la capital hispalense desde Ginebra, una ciudad a la que "siempre ha ido mucho, siendo rey también" y donde conserva amigos y médicos.

Tras abandonar Sevilla, el monarca visitará Cascais, en Portugal, y después volará a París, paso previo a su regreso a Sanxenxo la semana que viene, tal y como apunta la periodista, que asegura que Juan Carlos I "está viajando mucho".

Sobre las visitas mediáticas del rey emérito a España, Mabel considera que "al final son una provocación" hacia la familia real. Sin embargo, desvela que hay otras veces en las que "él viene a España y nosotros no nos enteramos".

La periodista también pone el foco en otra contradicción en la forma de actuar del rey Juan Carlos, que no vino a Sanxenxo por el conflicto en Oriente Medio y "ahora cuando está a punto de estallar, ha burlado todas las precauciones y está volando por el mundo sin ningún tipo de problema".

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