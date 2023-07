El Bajo Aragón y la capital aragonesa, especialmente el barrio de Parque Venecia, sufrieron este jueves una jornada de graves daños materiales por una supercélula tormentosa. El episodio pillo a algunos vecinos dentro de sus vehículos, provocando que muchos de ellos tuvieran que ser rescatados por los bomberos. Javier estaba en el coche cuando empezó la riada. El joven se dirigía a Puerto Venecia. "Vi que empezaba a caer un poco de granizo e hice la rotonda para venir hacía aquí y meterme en el parque", relata a los micrófonos de Más Vale Tarde. Dada la situación decidió entrar en un parking.

Allí empezó a acudir mucha gente. "Llegó un momento donde no cabía más gente y empezó a caer agua por los ascensores y a salir agua de los desagües", recuerda. Al salir a la parte exterior se encontró con la riada. Aun así decidió ponerse en marcha. "No llegaba a cubrir toda la rueda y decidí salir y bajar al puente. Allí es donde empecé a ver mucho más agua", cuenta. No era el único que estaba en esas condiciones. El conductor del coche de enfrente se subió con él.

"No sabía qué hacer. El agua empezó a meterse en el coche. Fue muy agobiante", confiesa el joven.