Una comunidad de vecinos en Collado Villalba, desesperada, por la presencia de un prostíbulo en el edificio

La dueña de la casa la alquiló en 2022 supuestamente a una chica joven para vivir, pero ha resultado ser, según los vecinos, la madame. Esta alquila el piso a cuatro chicas que van cambiando cíclicamente. Los vecinos denuncian peleas, inseguridad, consumo de drogas, ruido, suciedad y excrementos en las escaleras.

Una comunidad de vecinos de Collado Villalba está desesperada por la presencia de un prostíbulo que está en la primer planta del edificio. Los vecinos denuncian peleas, inseguridad, consumo de drogas, ruido, suciedad y excrementos en las escaleras.

Son tres años los que llevan estos vecinos de Collado Villalba a una situación que, dicen, ha llegado al límite. La última medida drástica que han tenido que tomar para intentar poner fin a este calvario ha sido colgar un cartel en la puerta del portal en la que se puede leer lo siguiente: "Aviso importante. Si decides entrar aquí a participar en actividades ilegales, estás siendo grabado y serás denunciado".

Es la última medida que han tomado a la desesperada los vecinos del edifico para intentar ahuyentar a los clientes del prostíbulo. Además, creen que hay una venta de estupefacientes. Según cuentan a laSexta, el piso tiene cuatro habitaciones y las chicas van cambiando cíclicamente.

La dueña de la casa la alquiló en 2022 supuestamente a una chica joven para vivir, pero ha resultado ser, según los vecinos, la madame. En una conversación con laSexta, la dueña del piso cuenta que ella alquiló el piso "a una chica que vino con su madre", quien, dice, "el piso por habitaciones semanalmente a 'scorts'". Lo denunció. Ahora, solo espera que el juicio salga pronto para poner fin a la pesadilla de todos sus vecinos.

"Me orinaron en el felpudo"

Maite es una de las vecinas que más lo sufre, lo tiene pared con pared. "Implica mucho nerviosismo, inseguridad. El que te despierten por la noche, el tener que mirar qué te vas a encontrar. A mí me orinaron en el felpudo", cuenta a laSexta.

Una de las vecinas afectadas, Pilar, asegura que "esto es un infierno". "Lo más íntimo de ti, que es tu vivienda, tu morada, las zonas comunes están invadidas por extraños". "Un domingo bajaba yo con la perra a las 8 de la mañana y un tío meando en el portal. ¿Por qué tenemos que aguantar eso? Bajamos con miedo. Es repugnante. Es que yo cuando voy a salir ni agarro con la mano el pomo de la puerta", relata horrorizado.

La urbanización, según cuentan, está llena de familias y gente joven. Pepa, vecina afectada, cuenta que a su hijo le invitaron a pasar al prostíbulo. "Abrió la puerta madame, en paños menores, mi hijo justo pasó por delante para coger el ascensor y le dijo: venga, pasa, que te estamos esperando", cuenta.

Una vecina denuncia que su hijo de seis años escucha gemidos de madrugada

La vecina que justo vive encima del presunto prostíbulo prefiere aguardar su anonimato. Ella tiene un niño pequeño de seis años. Al principio, sobre todo, cuenta que tenía que escuchar "gemidos, golpes de muebles o de camas que se pueden escuchar en cualquier película porno".

"Mi niño se despertaba por la noche y me lo tenía que traer a mi cama. Él no entiende nada", asegura la vecina. Además, reconoce que llegó a un punto que por el niño estaba al límite y cuando se encontró a la madame en el portal no tuvo miedo a decirle "si veía normal que un niño de seis años -en aquel entonces tenía menos-, escuchara ese tipo de ruidos por las moches". "Ella lo negó, dijo que solamente alquilaba habitaciones", indica.