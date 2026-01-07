Ahora

Así opinan los venezolanos que viven en Madrid sobre la captura de Maduro y las acciones de Trump

Mas Vale Tarde ha salido a la calle para conocer las opiniones de los venezolanos que viven en el barrio de Salamanca de Madrid. Esta zona de la capital cuenta con un 3,3% de ciudadanos procedentes de Venezuela.

¿Qué opinan los venezolanos que viven en el barrio de Salamanca de Madrid sobre la captura de Maduro y la situación actual de su país? Más Vale Tarde se ha desplazado hasta este enclave de Madrid, que cuenta con un 3,3% de ciudadanos de este país, para conocer su opinión.

Un hombre expone que lo que ha hecho Trump le parece "perfecto". "Esto fue un ataque directamente contra Maduro, no contra Venezuela", indica. Añade, además, que si pones a María Corina Machado al frente del país "no duraría mucho". "Creo que lo están llevando bien, Venezuela no necesita el petróleo para nada", afirma.

Una mujer, por su parte, considera que el venezolano "nunca ha visto un beneficio que venga del petróleo". Además, tampoco está enfadada por las acciones de Trump ya que llevan "más de 25 años solicitando ayuda a nivel internacional". Otra mujer expone que ella siente que el país necesitaba "algo, un cambio".

Cristina Pardo manifiesta su sorpresa por las afirmaciones de uno de estos vecinos del barrio sobre que no se han beneficiado por el petróleo. "Viendo en el barrio desde el que hablan lo dudo", responde Antonio Maestre.

