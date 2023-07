¿A quién no le va a gustar un helado para hacer frente al calor del verano? ¿A quién no le va a gustar? Si algún día tenemos ganas de tomarnos uno en casa y no lo tenemos a mano, Pablo Ojeda nos cuenta cómo podemos hacernos uno.

No nos llevará más de un minuto hacerlo y solo hay que tener tres ingredientes: huevos, frutos rojos congelados (u otra fruta congelada) y azúcar. En primer lugar, el nutricionista echa y bate tres yemas de huevo en la batidora que nos dé "mucha saciedad".

Después, echamos la fruta congelada, en este caso los frutos rojos. Por último, echamos dos cucharadas de azúcar. En apenas un minuto, lograremos un helado casero que hará nuestras delicias en un abrir y cerrar de ojos.