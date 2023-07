"Los helados tienen muchas calorías, sí". Así de claro se muestra Pablo Ojeda al ser preguntado por Cristina Pardo acerca de los helados y de si engordan o no. El nutricionista explica que este tipo de productos han de ser "ocasionales", dándonos alternativas para el día a día.

En Más Vale Tarde, Ojeda desaconseja tomar cada día un helado. "Eso es abusar", sentencia, recomendando tomar "uno o dos a la semana". En el caso de los clásicos 'flash', aconseja tomarlos después de comer dado su alto contenido en azúcar.

Para el colesterol, también deja claro que los helados con base de nata "no es lo mejor", al igual que "no es lo más recomendable" para las personas diabéticas. Ojeda también aclara que no te puede dar un corte de digestión por comer helado, algo que "no es habitual".