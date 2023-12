Cristina Pardo señala que una de las técnicas utilizadas habitualmente por los estafadores para "timar a la gente", dice, es la de camuflar las etiquetas que traen las cajas de los pescados, aunque ella reconoce que no las ha leído nunca.

"Reconozco que no me he esforzado", admite, y pregunta al nutricionista Pablo Ojeda si son fáciles de leer o de interpretar, ante lo que este confirma que sí lo son. En el caso del atún rojo, apunta que debemos fijarnos en que el nombre que aparezca reflejado sea 'Thunnus thynnus', "si no, es otra cosa", advierte.

"Thunnus thynnus y de almadraba, si no, te están dando gato por liebre", insiste, y comenta que "no hay una legislación clara de regiones", de manera que si se envasa en un sitio, se puede decir que es de allí. "Es complicado", expresa.