Chema Crespo, tajante: "Mazón no va a caer por su pésima gestión, sino porque solo vive para mentir"

Tras conocerse nuevas informaciones sobre lo que habría hecho Carlos Mazón en las horas más críticas de la DANA, Chema Crespo hace una rotunda reflexión: "Es la historia de una infamia absoluta que está durando un año en el nivel político".

A punto de cumplirse un año de la DANA, se ha conocido una nueva mentira sobre lo que hizo Carlos Mazón aquel 29 de octubre y ahora se sabe que el president de la Generalitat acompañó al parking a Maribel Vilaplana tras su comida en 'El Ventorro'.

Mientras tanto, algunos testigos aseguran que Mazón no llegó al Palau hasta las 20:00 de la tarde y que se habría ido a su casa "a pegarse una ducha o dormir la mona".

Iñaki López recuerda en el vídeo sobre estas líneas que, casi un año después, "hay una hora en la que no sabemos colocar a Mazón en ningún sitio".

Chema Crespo, por su parte, afirma rotundo que "esto es la historia de una infamia absoluta que está durando un año en el nivel político" y que, al mismo tiempo, "está generando un clima de amargura en la ciudadanía valenciana".

El periodista considera que Mazón "no va a caer por su pésima gestión", sino porque "solo vive para mentir, para engañar" y que "debe esclarecer que los horarios que ha venido acompañando no corresponden con la realidad".

