Ahora

Mazón ocultó que acompañó a Vilaplana

Chema Crespo, tajante: "Mazón no va a caer por su pésima gestión, sino porque solo vive para mentir"

Tras conocerse nuevas informaciones sobre lo que habría hecho Carlos Mazón en las horas más críticas de la DANA, Chema Crespo hace una rotunda reflexión: "Es la historia de una infamia absoluta que está durando un año en el nivel político".

Tras conocerse nuevas informaciones sobre lo que habría hecho Carlos Mazón en las horas más críticas de la DANA, Chema Crespo hace una rotunda reflexión: "Es la historia de una infamia absoluta que está durando un año en el nivel político".

A punto de cumplirse un año de la DANA, se ha conocido una nueva mentira sobre lo que hizo Carlos Mazón aquel 29 de octubre y ahora se sabe que el president de la Generalitat acompañó al parking a Maribel Vilaplana tras su comida en 'El Ventorro'.

Mientras tanto, algunos testigos aseguran que Mazón no llegó al Palau hasta las 20:00 de la tarde y que se habría ido a su casa "a pegarse una ducha o dormir la mona".

Iñaki López recuerda en el vídeo sobre estas líneas que, casi un año después, "hay una hora en la que no sabemos colocar a Mazón en ningún sitio".

Chema Crespo, por su parte, afirma rotundo que "esto es la historia de una infamia absoluta que está durando un año en el nivel político" y que, al mismo tiempo, "está generando un clima de amargura en la ciudadanía valenciana".

El periodista considera que Mazón "no va a caer por su pésima gestión", sino porque "solo vive para mentir, para engañar" y que "debe esclarecer que los horarios que ha venido acompañando no corresponden con la realidad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Puigdemont avisa a Sánchez tras acordar romper con el Ejecutivo: "No tendrá Presupuestos; no podrá ejercer como Gobierno"
  2. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  3. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  4. Guardiola convoca elecciones en Extremadura el próximo 21 de diciembre
  5. Miedo en Andoain por compartir calles con el asesino en serie Ximo Ferrándiz tras ser denunciado por acoso
  6. Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción