Chema Crespo reprocha a Maribel Vilaplana su falta de sinceridad sobre Mazón: "Tendría que haber elegido la verdad"

"Ella al hacer pública esa carta tenía que elegir entre Mazón y las víctimas y eligió a Mazón porque era el momento en el que ella tenía que haber dicho 'fuimos al parking'", opina Cristina Pardo sobre Maribel Vilaplana.

En este vídeo de Más Vale Tarde, Cristina Pardo y Chema Crespo analizan la última hora sobre la ubicación de Carlos Mazón el día de la DANA. Según se ha podido conocer, ahora el president de la Comunidad Valenciana acompañó a Maribel Vilaplana a su coche tras la comida en El Ventorro en vez de dirigirse al CECOPI.

"Quiero poner encima de la mesa a Maribel Vilaplana porque desde este programa, el día que se hizo pública su carta de alguna manera, comprendíamos que le hubiera hecho mella la persecución personal y pensábamos que estaba contando la verdad, pero hoy ya no", comienza diciendo Cristina Pardo.

"Ella al hacer pública esa carta tenía que elegir entre Mazón y las víctimas y eligió a Mazón porque era el momento en el que ella tenía que haber dicho 'fuimos al parking'. Es una información relevante porque demuestra que Mazón por muchas veces que hablara por teléfono en la comida no tenía ninguna prisa por irse a gestionar la tragedia", critica Pardo.

Por su parte, Chema Crespo considera que Maribel Vilaplana "sencillamente tendría que haber elegido la verdad" y la manda un contundente mensaje a la periodista: "Oiga Vilaplana, usted tenía que decir la verdad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.