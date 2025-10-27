Habla el periodista que ha desvelado que Mazón se fue a casa a ducharse tras la comida con Vilaplana el día de la DANA: "El fuero y el sueldo lo retienen en el poder"

Según cuenta el director de eldiario.es en la Comunitat Valenciana en Más Vale Tarde, un testigo asegura que después de la ya famosa comida en el Ventorro, Mazón no se fue directo al Palau de la Generalitat, se fue a su casa a ducharse y cambiarse de ropa.

El director de eldiario.es en la Comunitat Valenciana, Sergi Pitarch, ha desvelado que el president Carlos Mazón se fue a casa a ducharse tras la comida con la periodista Maribel Vilaplana el día de la DANA. Esto muestra una vez más que Mazón ha vuelto a mentir sobre lo que hizo el día de la catástrofe.

Un testigo asegura que después de la ya famosa comida en el Ventorro, Mazón no se fue directo al Palau de la Generalitat, sino que se fue a su casa a ducharse y cambiarse de ropa. Además, indica que el president acompañó a Maribel Vilaplana hasta el parking tras comer juntos durante casi cuatro horas en 'El Ventorro'.

"Entre el domicilio de Mazón en Valencia, el Ventorro y el parking, hay 10 minutos de diferencia", ha indicado Pitarch en Más Vale Tarde. Además, ha contado que dos fuentes han acreditado que ese día Mazón se cambió de ropa. "Él sale sobre las 14.45 horas del Palau con traje, corbata y un paraguas, y vuelve a las 20.00 sin paraguas, sin corbata, sin chaqueta de traje, y un jersey amarillo por encima", ha comentado.

Por eso, el periodista insiste en que "no cuadran los tiempos". "Si hubieran salido a la hora que dicen, tendrían que haber llegado mucho antes, con lo cual habría hecho una parada y habría ido a su casa porque no creo que tuviera ropa de recambio en el Ventorro", ha añadido.

Así, ha hecho hincapié en que "Mazón podría acabar con toda la polémica si entregara el listado de su coche oficial o si saliera y explicara dónde estaba y dónde fue, y explicara dónde se cambio de ropa". "Ahora sí que es importante para la causa y para las asociaciones de víctimas. Quieren saber la verdad y quieren conocer dónde estaba su presidente ese día. Ya sabemos que no estaba en el Palau", ha asegurado.

Sobre por qué Mazón no abandona la presidencia, Pitarch ha comentado que "el fuero y el sueldo lo retienen en el poder" porque, ha dicho, al president "le queda poca política que hacer".

