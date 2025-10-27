Ahora

Economía

Gonzalo Bernardos responde a Garamendi: "Quiere que trabajemos como los obreros del sector industrial en el siglo XIX"

El presidente de la CEOE expone que es falso que para vivir mejor se deba trabajar menos. Para Bernardos, Yolanda Díaz tiene razón cuando afirma que, para garantizar el bienestar de los españoles, la jornada laboral debería ser de 37 horas y media.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se ha hecho eco de unas afirmaciones que exponen que para vivir mejor hay que trabajar menos. El presidente de los empresarios afirma, como se ve en las imágenes sobre estas líneas, que eso "no es verdad". "No podemos sentarnos en una mesa donde la premisa es falsa", añade Garamendi.

"¿Para vivir mejor hay que trabajar menos?", pregunta Iñaki López a Gonzalo Bernardos. El economista señala que existen estadísticas sobre cuántas horas trabajan los españoles desde el año 2000. "Solo se han reducido, al año, seis horas", indica Bernardos. "La productividad ha aumentado muchísimo más", añade.

Bernardos indica que Garamendi "quiere que trabajemos como los obreros del sector industrial en el siglo XIX". "Rotundamente no", sentencia. "Las empresas aumentan la productividad y ese aumento de productividad tiene que ir parcialmente a los trabajadores", explica.

Esto se puede conseguir a través de un mayor salario, "cosa que no está sucediendo, ni mucho menos, todos los años", o trabajando menos horas. "Yolanda Díaz tiene toda la razón del mundo cuando indica que es necesario e imprescindible para el bienestar de los españoles trabajar 37 horas y media", expone Bernardos. "Si esto es lo que hacen los funcionarios, ¿por qué los trabajadores del sector privado han de trabajar más?", concluye, "no hay ninguna justificación.

