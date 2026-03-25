Chema Crespo, sobre el 'no a la guerra' de Feijóo: "Pensaba que iba a decirle 'Esta guerra se la ha inventado usted, señor Sánchez'"

El líder del Partido Popular ha utilizado en el Congreso de los Diputados el popular eslogan al que ha añadido, dirigiéndose a Pedro Sánchez: "Y no a usted".

Pedro Sánchez ha llevado el 'no a la guerra' hasta el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo su ambigüedad ante el conflicto y el líder popular ha terminado diciendo "no a la guerra", pero con matices, añadiendo un "no a usted".

"Algo hemos avanzado", apunta Chema Crespo, "pensaba que, tal y como van las cosas y las relaciones entre Gobierno, la oposición, el estilo de la derecha y la ultraderecha, digo 'a que acaba diciéndole Feijóo: esta guerra se la ha inventado usted, señor Sánchez'".

El periodista considera que se han usado líneas argumentales en las cuales señalaban que al presidente del Gobierno se ha aprovechado de la guerra. "Mire usted, la guerra la ha abierto el presidente de los Estados Unidos", añade, "el presidente Sánchez, con más o menos acierto, haciendo ejercicio de su autonomía, dijo 'no a la guerra'". "Lo está sabiendo utilizar políticamente", apunta Ainhoa Martínez.

Sobre si se puede comparar a Feijóo con el Aznar de 2003, Crespo señala que existen "unos paralelismos más que evidentes" de esta guerra y la de Irak de 2003. "Nunca sabremos cuál habría sido la actitud de Feijóo si estuviera en el gobierno", añade. "Recordar lo que sucedió, no hace tanto, con otra intervención armada en la que participó España, sin legitimidad internacional, es muy oportuno", concluye.

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