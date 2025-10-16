Consejos culinarios
El chef Carlos Maldonado explica cómo podemos sustituir la sepia en la receta de papas con choco
En algunas zonas de nuestro país, cuando la gente habla de la sepia se refiere a este ingrediente como choco. Este producto, además, es el elemento estrella de la receta que ha preparado el cocinero.
El chef Carlos Maldonado estrena nueva sección en Más Vale Tarde: 'Supera esto, Maldonado'. El cocinero ha aceptado el reto de Beatriz de Vicente y se ha animado a versionar su receta de papas con choco.
La abogada cuenta que es una receta que aprendió de su madre y muestra, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, los ingredientes y el paso a paso de su elaboración. "¡Qué máquina eres, por favor!", afirma el cocinero, tras ver el vídeo de Beatriz. "Y que haya conseguido resumirlo en tan poco tiempo, con lo que habla...", añade Cristina Pardo.
El chef explica que, en su versión de la receta, a diferencia de la que ha mostrado de Vicente, incluye pimiento verde, tomate, jengibre, cayena y caldo de pescado. Además, ha cambiado el vino dulce escogido por Beatriz por vino blanco.
El objetivo de estos cambios es dar un toque diferente e intentar potenciar los sabores del plato, algo que se consigue, por ejemplo, con el jengibre. Iñaki López aclara que cuando Beatriz habla de chocos se refiere a la sepia.
Maldonado explica que, además de sepia, se pueden utilizar también calamares. "Es algo más duro, pero tiene muchísimo más sabor", expone Carlos. "También es más caro", añade, "es valorar qué es lo que estamos buscando". El chef indica que, si se utiliza sepia, "vamos a profundizar en lo que viene siendo el caldo, debemos hacer un buen caldo para acompañar".
Si tú también quieres que el chef intente superar tu receta estrella con este nuevo reto, mándanos el vídeo de tu receta al teléfono 699 668 247.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.