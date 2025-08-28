Ahora

El chef Carlos Maldonado desvela cuál es la mejor técnica para desmenuzar el pollo

El cocinero comparte una deliciosa receta: un sándwich de pollo con queso Idiazabal. Este receta es sencilla y, para su elaboración, ha utilizado alitas de pollo. Descubre cómo consigue deshebrar rápidamente y sin dificultad.

El chef con estrella Michelin Carlos Maldonado vuelve a Más Vale Tarde con una receta de alta cocina al alcance de cualquiera: un delicioso sándwich de pollo con queso Idiazabal. El cocinero utiliza alitas de pollo para su elaboración aunque expone que se puede utilizar cualquier otra pieza de pollo.

Como se puede ver en la receta, el primer paso es hervir el pollo en agua con sal durante unos 30 o 40 minutos. De esta manera el pollo queda más tierno y, posteriormente se puede deshuesar de manera más sencilla y, posteriormente, desmenuzar.

María Lamela pregunta al cocinero cuál es la mejor técnica para desmenuzar el pollo. Maldonado indica que, cuando la carne está fría, se puede hacer con dos tenedores para, de esta manera, se pueda deshebrar de manera sencilla.

Después de desmenuzar la carne de pollo, el cocinero la añade a la sartén junto a la cebolla y el ajo. Para su receta, Maldonado ha escogido pan tipo brioche ya que, como indica, tiene mucha mantequilla y el tostado es muy "elegante".

