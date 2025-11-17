Muy enfadado
Cayetano Rivera carga contra los medios tras chocarse con una palmera: "¿Vosotros quiénes sois para preguntarme?"
El extorero se ha mostrado muy enfadado con los periodistas a su llegada al juicio por el accidente que tuvo en Alcalá de Guadaíra, en el chocó contra una palmera. Rivera ha defendido que "fue un despiste" y ha denunciado que está sufriendo "acoso" por parte de los medios.
Cayetano Rivera se ha mostrado muy enfadado con los medios de comunicación a su llegada este lunes al juzgado de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras el accidente que tuvo, en el que chocó contra una palmera en una rotonda cuando, según ha dicho, "buscaba el mando" del garaje para acceder a su vivienda al salir de un campo de golf.
"¿Vosotros quiénes sois para preguntarme a mí?", ha expresado cuando le han preguntado por qué se negó a hacerse la prueba de alcoholemia, tras lo que denunciado que los medios están sometiéndole a un "juicio paralelo popular".
Así, ha criticado el "tiempo" que se "está dedicando a esta noticia, con todas las noticias que están ocurriendo en el mundo". "Esto es entretenimiento para vosotros, pero es mi vida", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que está "físicamente bien y anímicamente intentando llevar el acoso" al que, ha declarado, le están sometiendo los medios, "lo mejor posible".
Además, el extorero ha negado que se trate de "una mala racha". "No sé qué es lo que pretendéis, supongo que será para cubrir contenido, pero es mi vida de la que estamos hablando, así que os rogaría y os pediría, por favor, que de verdad deis un pasito atrás, toméis perspectiva, y veáis lo que estáis originando, que lo que ha sido al fin y al cabo es una rotonda", ha defendido.
A la salida, Rivera ha declarado a los medios que "no se ha podido celebrar el juicio" porque "faltaban cosas". "De lo que yo me arrepiento o de lo que yo pueda aprender de todo esto es cosa mía. Yo lo que he dicho es que yo me negué a hacerme la prueba, no he dicho nada más. Vosotros no sois los que tenéis que juzgarme, no sois ni jueces ni jurados", ha afirmado.
Al preguntarle si quería contar por qué se negó a hacerse la prueba de alcoholemia en casi cinco ocasiones, Cayetano Rivera ha respondido que "no". "No tengo por qué aclarar nada de eso. ¿Vosotros quiénes sois para preguntarme a mí? Cualquier cosa que yo pueda decir ahora y no pueda demostrar con hechos va a ser solo para alimentar este juicio popular al que me estáis sometiendo. Vuelvo a decir que fue una rotonda sin ningún coche implicado ni ninguna persona implicada; solamente yo", ha defendido.
Y en lo referente a por qué abandonó el lugar tras el accidente y se fue a su casa, el extorero ha respondido: "¿A mí se me denuncia por abandono? ¿Se me denuncia por fuga? No, entonces, ¿para qué me preguntas por eso?".
Tras ello, ha señalado que lo que provocó el choque fue "un despiste" al ir "coger el mando del garaje". "No quiero entrar en nada más que yo no pueda demostrar porque solamente va a colaborar a que sigáis aumentando y creciendo este circo que estáis montando", ha concluido.
