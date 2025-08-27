Carmen Morodo, sobre el desplante de los brigadistas a Mañueco: "Entiendo la indignación"

Carmen Morodo opina en este vídeo sobre el momento en el que dos brigadistas niegan el saludo a Alfonso Fernández Mañueco, mientras uno de ellos le pregunta si "somos un despilfarro".

Los brigadistas forestales de Castilla y León mostraban hoy su descontento a Alfonso Fernández Mañueco durante la visita de los reyes Felipe VI y Letizia a una de las zonas afectadas por los incendios en el lago de Sanabria.

Durante el saludo protocolario, uno de los brigadistas se lo negaba a Mañueco, recordándole además las palabras de su consejero en las que afirmaba que era "un desplifarro" tener contratados todo el año a los bomberos forestales.

El presidente de Castilla y León, ante esta situación, optaba por alejarse de los brigadistas y mantenerse detrás de los monarcas.

"Yo entiendo la indignación y el cansancio", comenta Carmen Morodo en el vídeo sobre estas líneas, donde opina sobre la reacción de los brigadistas que "están quemándose las manos para intentar salvar lo que han podido".

La periodista señala que parte de este descontento parte de que "mientras ellos estaban intentando apagar fuegos, los políticos estaban tirándose los trastos a la cabeza para no asumir ninguna responsabilidad". Además, recuerda que no hay que invertir en extinción de incendios, "que es dinero tirado", sino en prevención.