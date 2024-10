Huele a Halloween en la cocina de Más Vale Tarde, ya que hoy el chef con estrella Michelin, Carlos Maldonado, y el nutricionista Pablo Ojeda cocinan un plato en el que la calabaza, con permiso del solomillo de ternera, es la protagonista.

Entre los ingredientes de este delicioso y otoñal plato se incluyen algunas hierbas aromáticas, como el tomillo o el romero, que el cocinero incorpora con la rama. "Es para luego retirarlas más fácilmente", explica en el vídeo sobre estas líneas".

"No somos partidarios de que metas algo y luego lo quites, somos partidarios de comérnoslo todo", comenta Iñaki López, mientras que Ojeda recuerda la "máxima" de que "en los restaurantes, si te lo ponen en el plato te lo puedes comer". "Esa teoría no sé quién la habrá sacado, pero realmente no", sentencia Maldonado.