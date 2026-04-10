Netanyahu, descontrolado: Israel hace pender de un hilo el alto el fuego en Oriente Medio por sus matanzas en Líbano

¿Qué está pasando? Irán ha puesto como condición clave que cesen las ofensivas sobre un país que se ha convertido en el foco de los bombardeos hebreos. Las conversaciones de Pakistán, en vilo por un líder al que ni Trump parece poder manejar.

Líbano se ha convertido en un punto crucial para alcanzar un alto el fuego en Oriente Medio, según Irán, que exige a Israel detener sus ataques para negociar en Islamabad. A pesar de las peticiones de calma de Donald Trump, Benjamin Netanyahu ha continuado con bombardeos, aunque de manera más discreta, atacando pueblos del sur de Líbano como Sidón y Nabatiyeh. Estos ataques han dejado un escenario desolador, similar al de Gaza, afectando a familias inocentes y a infraestructuras médicas. La ONU advierte sobre una crisis alimentaria en Líbano, mientras Hizbulá ha reanudado sus misiles hacia Israel. Más de 60 países claman por la paz, pero Netanyahu sigue siendo un obstáculo difícil de controlar.

Líbano es clave. Es parte fundamental para un acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio. Así lo ve Irán, que ha exigido que Israel cese con sus ataques al país para sentarse a negociar en Islamabad. Para hablar en Pakistán. Para estar en una reunión clave que Benjamin Netanyahu puede hacer descarrilar con sus bombardeos sobre Beirut.

Tal es la situación que hasta Donald Trump le ha pedido calma. Le ha pedido algo que no ha cumplido. Porque no instinto no se lo permite. Porque tan solo ha sido más discreto en su ofensiva con ese patrón antes visto de genocida de perfil bajo.

Porque no ha habido grandes bombardeos sobre Beirut. Porque, en su lugar, Israel ha atacado numerosos pueblos del sur de Líbano como Sidón o Nabatiyeh. El escenario que han dejado es desolador, similar al visto en Gaza.

Netanyahu dice que van a continuar "atacando a Hizbulá con toda su fuerza". Que "no van a parar". Pero no, no son sólo ataques a la milicia. Son ataques en el que familias inocentes son asesinadas y son forzados a abandonar sus hogares.

Y, como se vio en Gaza, hasta las ambulancias son objetivos. Del mismo modo llega la justificación, afirmando que han de "detener de inmediato el uso militar de instalaciones médicas". La ONU, como hizo en su momento, ha avisado de que hay una crisis alimentaria en camino.

Porque todo escasea en Líbano. Desde los alimentos hasta los suministros vitales en los hospitales de Beirut por la gran cantidad de heridos que la masacre israelí dejó hace dos días.

Ahora, ante esto, Hizbulá ha vuelto a lanzar misiles hacia Israel después de pausar sus ofensivas tras el anuncio de la tregua.

Son más de 60 los países que han llamado a un alto el fuego y a la paz. A una deseada paz que depende de un Netanyahu al que ni Trump puede controlar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.