Ormuz, en el aire: el miedo a ataques y la incertidumbre frenan el tráfico tras el alto el fuego

Los detalles Donald Trump ha recriminado en su red social que Irán esté cobrando un peaje a los petroleros por cruzar el estrecho. "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!", ha advertido.

Casi 48 horas después del alto el fuego, el paso de Ormuz sigue cerrado de facto, generando una gran inseguridad en la zona. Las aseguradoras desconfían de posibles ataques y, además, Irán ha comenzado a cobrar un peaje elevado a los petroleros que cruzan el estrecho, lo que incrementa los costos para las compañías. Según expertos, podrían pasar seis meses antes de que la situación se normalice. A pesar de la tímida apertura, el tráfico en Ormuz avanza lentamente, con solo unos pocos barcos transitando. La incertidumbre persiste debido a la falta de garantías de seguridad, mientras Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, critica las acciones de Irán.

Casi 48 horas después de alto el fuego, la realidad es que el paso de Ormuz, que en teoría se iba a reabrir, sigue cerrado de facto, por lo que apenas están pasando barcos. En la zona hay muchísima inseguridad, las aseguradoras no se fían de que sean atacados y a este conflicoto se añade ahora el peaje que exige Irán, todo un dineral para las compañías, motivo por el que los expertos creen que pasarán unos seis meses hasta que vuelva la normalidad.

El tráfico en el estrecho del que todo el mundo habla tras el comienzo de la guerra en territorio iraní el pasado 28 de febrero, avanza muy lentamente. En el primer día de esa tímida apertura pasaron por el corredor solo cuatro barcos y este jueves, lo hicieron seis.

Es por ello que por ahora y después de los fuertes ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, la zona se encuentra aún muy lejos de la normalidad.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este enfrentamiento, recrimina a golpe de Truth Social que Irán esté cobrando un peaje a los petroleros por cruzar Ormuz. "Hay informes de que Irán está cobrando tasas a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. ¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!", ha advertido.

Lejos de lo que el republicano expresa, el problema principal se centra en la seguridad y la incertidumbre sobre el alto el fuego y la falta de garantías por parte de Irán. Estas hacen que atravesar el estrecho siga siendo demasiado arriesgado.

El experto Óscar Vara ha explicado en Al Rojo Vivo qué implica poner un peaje en el estrecho. "Yo os voy a cobrar uno o dos dólares por cada barril que se exporte por el estrecho de Ormuz y me vais a tener que pagar entre 4.500 y 9.000 millones todos los años. Por lo tanto, estáis a mis expensas", ha expuesto.

Ahora mismo, cientos de buques permanecen parados en Ormuz mientras las compañías navieras no quieren arriesgar ni sus mercancías ni a sus tripulaciones. Así, la guerra ha convertido esta ruta en un instrumento de negociación clave con el que juega Irán.

Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', también ha analizado la situación del paso en Al Rojo Vivo: "Viendo que lo de Ormuz no se va a acabar y que van a tener que intervenir, lo que están improvisando es una coalición de estados aliados que legitimen la operación de Trump".

Asimismo, 'Financial Times' calcula que la población tiene tres semanas para que se reabra por completo el estrecho o habrá escasez de combustible en los aeropuertos europeos.

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