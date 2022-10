La banca plantea alargar el plazo de las hipotecas que se encarezcan al menos un 30% tras su revisión, según avanza la agencia Efe. Una propuesta que Gonzalo Bernardos considera "viable", aunque recalca que "la banca también tiene interés", puesto que le interesa que "no le suba mucho la morosidad" de las hipotecas de tipo variable el año que viene.

No obstante, el economista advierte: "Cuidado, hay que ver la letra pequeña". "La banca no piensa perder dinero", incide Bernardos, que apunta plantea lo siguiente: "En lugar de acabar el crédito en el 2030, acabo en 2031, ¿a qué tipo de interés lo habré de pagar? ¿Me cobrará algo la banca porque el dinero el 31 de diciembre de 2023 no es igual que el del 1 de enero de 2023? ¿Tendré un pago aparte?".

"Esto pinta muy bien, pero habremos de saber la letra pequeña", insiste el experto, cuyo análisis completo sobre esta cuestión puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.