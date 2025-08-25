Mayte Alcaraz, sobre el consejero 'desaparecido' de Mañueco durante los incendios: "Es inexplicable porque es quien tiene las competencias"

"Yo escucho que esto no tiene nada que ver con la política, pero solo se escucha hablar de consejeros de las comunidades autónomas del PP", ha expresado la periodista.

Mayte Alcaraz se ha pronunciado en Más Vale Tarde sobre Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, quien ha estado desaparecido de la vía pública durante los terribles incendios que asolan España. "Es absolutamente inexplicable, porque es la persona que tiene las competencias directas para ello", ha señalado la periodista al respecto.

En este sentido, Alcaraz ha criticado que "se ha hecho muy mal la prevención, la gestión, y el evitar que hubiera esos incendios", aunque ha apostillado que ella escucha "que esto no tiene nada que ver con la política, pero solo se escucha hablar de consejeros de las comunidades autónomas del PP". "Yo quiero recordar que en 2005 hubo un incendio atroz en Guadalajara, donde gobernaba José María Barreda, del PSOE, y yo no escuché este debate", ha expresado, tras lo que ha subrayado que "las comunidades no han hecho su trabajo".