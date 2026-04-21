Benjamín Prado, sobre los tuits de odio contra Morante de la Puebla tras su cogida: "Las redes amplifican lo peor de la gente"

El torero sufría este lunes una grave cogida de 10 centímetros en el glúteo que le ha perforado el recto. El diestro era operado de urgencia en la enfermería de la plaza de La Maestranza.

El torero Morante de la Puebla sufría una grave cogida este lunes mientras toreaba en La Maestranza de Sevilla. El diestro ha salido ya de la UCI y, por fortuna, estaría fuera de peligro. Algunos usuarios en redes sociales no han dudado en alegrarse por el suceso, celebrando la cogida.

Así, se pueden leer tuits que ironizan deseando una pronta recuperación al diestro "al estilo de las víctimas que caen en sus manos". En otro mensaje, han publicado una fotografía del torero siendo alcanzado por el toro con el texto: "Cómo vuela Morante, que arte más grande tiene para 'tó'".

Benjamín Prado señala que él no es taurino ni sabe de toros y que en aquellas ocasiones que Joaquín Sabina le lleva a ver una corrida no entiende "absolutamente nada". El escritor expone que las redes sociales "amplifican lo peor de la gente, lo más salvaje".

"Si para defender a los toros tienes que desear la muerte a los toreros... hemos avanzado hacia atrás", añade. Iñaki López entiende que cuando se es antitaurino "no te gusta el sufrimiento, ni el del animal ni el del torero".

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