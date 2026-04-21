Antonio Maestre, sobre la falta de pruebas contra Rajoy en Kitchen: "Claro que no hay, las han eliminado usando a la policía"

Varios miembros del Partido Popular han afirmado que el expresidente del Gobierno no se ha sentado en el banquillo por la Operación Kitchen debido a que no existen pruebas contra él.

Luis Bárcenas declaraba este lunes en el juicio de la Operación Kitchen. El extesorero popular señalaba directamente a Mariano Rajoy, indicando que contaba con una grabación del expresidente popular. Varios miembros del PP no han dudado en defender al expresidente de su partido, indicando que no ha sido imputado.

Además, han insistido que la dirección actual del partido no tiene nada que ver con la que había en el momento que estaba Bárcenas en el partido. Por ejemplo, Juanma Moreno, en una entrevista en 'Espejo Público', ha señalado que si los jueces no han sentado en el banquillo a Rajoy o a María Dolores de Cospedal "entiendo perfectamente que no han encontrado pruebas".

Jaime de los Santos, por su parte, cuestiona la credibilidad del extesorero de su partido y afirma que es "un condenado por corrupción que no tiene ninguna prueba de lo que dice". Cristina Pardo, tras las palabras del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, indica que, si Bárcenas "no tiene credibilidad, Víctor de Aldama tampoco".

Antonio Maestre indica que "se está juzgando una causa en la que se utilizaba a la policía para eliminar pruebas". "Claro que no hay pruebas, las han eliminado usando a la policía", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.