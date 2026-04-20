Miguel Ángel Campos cree que Enrique García Castaño podría tener el pendrive de Bárcenas con los audios de Rajoy

El periodista de 'Cadena Ser' señala que este agente fue el que dirigió el operativo que entró en el despacho de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, donde se encontraba, en un arcón, un pendrive con audios del expresidente del Gobierno.

Este lunes del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha declarado en el juicio por la Operación Kitchen. Entre otras cosas, Bárcenas ha admitido que tenía grabaciones de Mariano Rajoy.

Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de 'Cadena SER', indica que tras las declaraciones del extesorero popular o de su mujer, Rosalía Iglesias, se debería imputar también a María Dolores de Cospedal, "a quien los audios apuntaban que estaba implicada en la trama", y Mariano Rajoy, "que, supuestamente, era el que ejercía esa posición jerárquica dentro de la organización criminal".

El periodista cree que ninguno se ha sentado en el banquillo, "porque, parafraseando a la fiscalía anticorrupción, ni el juez instructor ni la sala después, en el recurso de apelación, quisieron cruzar la inaceptable línea roja, cierro comillas, para no acusar a la trama política del Partido Popular". "Se circunscribieron los hechos en la cúpula de Interior y en los agentes que, supuestamente, participaron en esta operación y no se quiso ir más allá a pesar de las evidencias", añade.

Bárcenas también ha contado el maltrato recibido en Soto del Real después de que el PP no pudiera comprar su silencio. José Luis Argenta, exdirector del centro penitenciario ha negado estas acusaciones. Campos indica que Argenta "en su declaración, su testimonio fue desmerecido por las evidencias". El periodista expone que se contradijo y que llegó a decir que "podía atestiguar que había funcionarios amigos de Bárcenas que acudían a su casa a cenar, pero que no tenía pruebas de ello, su testimonio quedaba por los suelos".

Campos indica que el extesorero popular ha hecho "un relato muy pormenorizado de los hechos" y, además, "ha dicho algo muy relevante". "Por primera vez en sede judicial, hoy Luis Bárcenas ha dicho que los entonces dirigentes del Partido Popular estaban detrás del arranque de esta operación, que son los autores intelectuales de todo y que los dirigentes de Interior y los policías simplemente siguieron órdenes de los primeros", señala.

"A ellos sí que beneficiaba el que no saliera nada de la Caja B del Partido Popular porque aparecían mencionados en esos mismos papeles de Bárcenas y el propio Partido Popular como persona jurídica", añade, "ni unos ni otros han acabado en el banquillo".

Sobre si alguien puede tener en su poder los audios de Mariano Rajoy, el periodista cree que los puede tener Enrique García Castaño. A este agente, como indica, le dio un ictus y, por ese motivo personal "no está sentado en el banquillo".

Este dirigió el operativo que entró en el despacho de Rosalía Iglesias. Según exponen tanto Bárcenas como su mujer, "ahí se guardaba en un arcón ese pendrive y es Enrique García Castaño quien dirige esa operación". El agente reconoció que había dirigido esa operación, pero que en la misma no habían encontrado nada.

"Si alguien lo tiene es él", se reafirma el periodista de 'Cadena SER'. "García Castaño en algún momento llega a presumir ante Francisco Martínez y a decir que 'cuidado con lo que tengo', llega a amenazarle con que tenía más de lo que se había aportado y lo utilizaba como medida de presión ante los dirigentes del PP", señala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.