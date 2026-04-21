Morante de la Puebla, en estado muy grave tras sufrir una cogida en la Maestranza de Sevilla

Los detalles La grave cornada se produjo cuando Morante intentaba fijar con el capote al cuarto toro de la tarde, que en un momento de duda arrolló al torero y le clavó el pitón izquierdo a la altura del glúteo.

El torero José Antonio Morante de la Puebla sufrió una grave cornada en el glúteo izquierdo durante la corrida en la plaza de toros de La Maestranza, en Sevilla, parte de la Feria de Abril. El incidente ocurrió cuando el cuarto toro de la ganadería de Hermanos García Jiménez lo arrolló mientras intentaba fijarlo con el capote. Morante fue trasladado a la enfermería, donde fue operado durante más de dos horas. La cornada, calificada de "muy grave" por el doctor Octavio Mulet, afectó el margen anal posterior, lesionando la musculatura esfinteriana y perforando el recto. La intervención incluyó la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano.

El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha tenido que ser intervenido en la enfermería de la plaza de toros de La Maestranza de una cornada en el glúteo izquierdo, que le ha propinado el cuarto astado de la corrida que se celebraba este lunes en Sevilla, décimo festejo de la Feria de Abril.

El diestro sevillano ha sido cogido cuando trataba de fijar con el capote al animal, de la ganadería de Hermanos García Jiménez, que se le ha venido al pecho, arrollándole y, en el intento de huida, le ha herido en el glúteo izquierdo.

Morante ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona donde presumiblemente lleva la cornada, con claros gestos de dolor, hasta que las cuadrillas han acudido en su auxilio para llevarlo rápidamente a la enfermería de la plaza.

El parte médico firmado por el doctor Octavio Mulet, cirujano jefe de la enfermería de la plaza de la Maestranza de Sevilla, califica de "muy grave" la cornada sufrida durante la lidia del cuarto toro por el diestro Morante de la Puebla, que ha sido sometido a una intervención de más de dos horas de duración.

En concreto, según los médicos, se trata de una "herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación en la cara posterior del recto de 1'5 centímetros".

La intervención, continúa el parte, ha consistido en un lavado de la herida, la reparación de la pared rectal y del aparato esfinteriano, "dejando un drenaje aspirativo en el espacio postanal y retro rectal".

La grave cornada se produjo cuando Morante intentaba fijar con el capote al cuarto toro de la tarde, de la ganadería de García Jiménez, que en un momento de duda arrolló al torero y le clavó el pitón izquierdo a la altura del glúteo. El diestro quedó inerme sobre la arena desde fue recogido por las cuadrillas para su trasladado a la enfermería. Antes, el torero de la Puebla le había cortado una oreja al primero de su lote.

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