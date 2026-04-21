Benjamín Prado habla de "ruido de sables" en los militares de EEUU con Trump: "Están enfadados por la decapitación del jefe del Estado Mayor"

Según 'The Wall Street Journal', Donald Trump habría sido excluido del gabinete de crisis para rescatar al piloto derribado en Irán. Un choque más entre el presidente y los militares que Benjamín Prado comenta en este vídeo.

El comportamiento acalorado, impaciente e irresponsable de Donald Trump estaría provocando que incluso sus colaboradores le aparten en momentos críticos del conflicto con Irán.

Según 'The Wall Street Journal', el presidente habría sido excluido del gabinete de crisis organizado para rescatar a los pilotos derribados por Irán. Los altos mandos pensaron que su impaciencia podría traer problemas.

No es nuevo que los altos mandos militares tengan reservas con Trump. De hecho, según Benjamín Prado eso tendría que ver con los rumores que hablan de "ruido de sables" en Estados Unidos porque "los militares están muy enfadados por la decapitación del jefe del Estado Mayor".

Aunque no habla de un golpe de Estado, el escritor sí que cree que hay "una contestación desde el estamento militar a las decisiones de Trump que ponen en peligro a los soldados americanos".

En su opinión, aunque el presidente de Estados Unidos es el comandante en jefe, eso no significa que "pueda hacer lo que le dé la gana y mandar al país a guerras absurdas". A esto se suma el precio de la gasolina y la bajada en los índices de popularidad. "Malas noticias para Donald Trump, todas, cosa que celebro enormemente", sentencia.

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