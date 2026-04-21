El PP compra la "prioridad nacional" de Vox ante su electorado más radical frente a un moderado Moreno

Entre líneas El PP quiere evitar parecer unos blandos llevando por primera vez al Congreso ese principio, pero como saben que es imposible materializarlo porque es ilegal, se han tenido que buscar su propio salvavidas con otro concepto: "el arraigo".

En 2026, la política en España está marcada por la pugna entre Vox y el PP sobre el concepto de "prioridad nacional". Vox busca imponer este lema al PP, que ha adoptado el término para no parecer blando ante el electorado más radical. Sin embargo, el PP introduce el concepto de "arraigo" como un salvavidas legal, ya que materializar la "prioridad nacional" es ilegal. Mientras Vox prioriza a los españoles para ayudas, el PP se centra en el empadronamiento prolongado. En sanidad, ambos partidos coinciden en limitar el acceso de personas en situación irregular. Paralelamente, Juanma Moreno, presidente andaluz, busca distanciarse de Vox para mantener su mayoría absoluta, apelando a votantes de centro izquierda y criticando la falta de preparación de Vox para gobernar.

La lucha entre Vox y el PP alrededor del concepto de "prioridad nacional" define perfectamente cómo es la política en 2026, en Extremadura y en toda España. En realidad, en el mundo entero. Lo importante no es el mundo real, lo importante es el relato. Santiago Abascal lo que quiere es el titular: Vox impone la "prioridad nacional" al PP. Y que todo el mundo crea que es posible materializar ese lema de "los españoles primero". ¿Y qué hace el PP? Comprarles el marco para evitar parecer unos blandos entre ese electorado más radical.

Por eso, por primera vez, el PP a nivel nacional ha firmado un texto que incluye esa expresión: "prioridad nacional". El PP ha llevado por primera vez al Congreso ese principio, pero como saben que es imposible materializarlo porque es ilegal, se han tenido que buscar su propio salvavidas con otro concepto: "el arraigo".

De qué se habla cuando se habla de prioridad nacional no parece ser lo mismo para Vox y el PP. Los primeros, como ha dicho Ignacio Garriga, hacen referencia a "que los que vayan primeros en la cola sean los españoles". Mientras, los segundos han dicho que "cuando nosotros hablamos de prioridad nacional estamos hablando del arraigo, es lógico y normal que tú priorices a las personas que tienen un arraigo en el territorio", ha remarcado Ester Muñoz.

Se refleja bien en la enmienda a una moción de Abascal que se votará este miércoles en el Congreso en lo relativo a la vivienda. Mientras Vox quiere priorizar a los españoles para cualquier tipo de ayuda, Génova habla de estar empadronado al menos diez años para la compra y cinco para el alquiler. "Algo que, por cierto, ya hacen los ayuntamientos de este país en muchas de las ayudas. Por tanto, no es solo legal sino justo", ha afirmado la portavoz del PP en el Congreso.

Estas diferencias se esfuman, sin embargo, cuando se habla de la sanidad. "No nos referimos directamente a la sanidad, estamos hablando de los servicios públicos y de esa prioridad nacional dentro de un principio de legalidad y jerarquía normativa", ha dicho Muñoz. A pesar de estas palabras, su enmienda sí habla de limitar el acceso de las personas en situación irregular a supuestos de urgencia vital, casi un calco de Vox que pide limitar el acceso a los casos de carácter vital.

"A quienes digan que es inaplicable les falta información", ha insistido Garriga. Entre PP y Vox la literalidad es idéntica sobre la regularización, ambos piden poner fin a lo que llaman regularización masiva.

Mientras, Alberto Núñez Feijóo, sobre el principio de "prioridad nacional", ha confirmado en los pasillos del Congreso que el "arraigo" es la palabra mágica. "Vox dice lo que considera oportuno, está en su pleno derecho como partido democrático a decir lo que considera oportuno. Nosotros decimos lo que hemos pactado, y lo que hemos pactado está en el texto, y lo que está en el texto, que es lo que se tiene que valorar, es el arraigo. Es decir, la vecindad, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónomo o en nuestro país, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en nuestro país. Esto es lo que se ha firmado. Y por si acaso hubiera dudas, se añade, siempre de acuerdo con las leyes", ha remarcado.

Moreno tiene sus propios planes

Y, en paralelo a todo esto, está el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, quien tiene sus propios planes: alejarse al máximo de la ultraderecha para revalidar su mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas.

Para ello, atiza a Vox con un arma que hace mucho daño: que no tienen gente preparada para gobernar. "Vox no tiene equipos preparados para gobernar", aseguró este lunes. Este martes, además, ha apelado a los votantes de centro izquierda "huérfanos" de la opción de entrar en el Gobierno andaluz para que apoyen su proyecto para los próximos cuatro años y no tenga que depender de Vox para formarlo.

Según el presidente andaluz, un bloqueo en Andalucía similar al ocurrido en Extremadura "no se puede permitir", por lo que ha expresado su deseo en que el PP no tenga que depender de Vox para formar gobierno, porque aunque es un partido con el que los populares coinciden en algunas cosas, hay otras que están "muy alejados", como las políticas de igualdad o aspectos como la protección de los más vulnerables.

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