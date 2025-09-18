Ayuso dará condecoraciones de la Comunidad de Madrid a Jonas Vingegaard y a la organización de La Vuelta

Los detalles La presidenta madrileña ha anunciado que otorgará el galardón al ganador de esta edición de la ronda española y también a la organización de la carrera durante un acalorado enfrentamiento con la oposición en la Asamblea de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso entregará la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al ciclista Jonas Vingegaard, ganador de La Vuelta a España, y la medalla de oro a la organización de la carrera. El domingo pasado, manifestantes interrumpieron el circuito en Madrid, dejando sin etapa final a la competición y 'obligando' a los ciclistas a improvisar un podio en un aparcamiento tras no haber ceremonia final. En la Asamblea de Madrid, afirmó que estas imágenes no representan a los madrileños.

Este pasado domingo, día de la última etapa de La Vuelta, la irrupción de varios manifestantes propalestinos en diferentes puntos del circuito preparado en la capital española obligó a la suspensión de la carrera y dejó sin podio final a los ciclistas, que tuvieron que improvisar uno en el aparcamiento del hotel para replicar la ceremonia.

Un mismo día en el que la presidenta madrileña mostró su apoyo al equipo Israel-Premier Tech, del que pedían su expulsión los protestantes, saludándolos antes del comienzo del recorrido y posando en una fotografía con ellos.

Unas protestas que han seguido copando el acalorado debate de este jueves en la Asamblea de Madrid. "Esas imágenes no representan al pueblo de Madrid. Y claro que puede haber manifestaciones, ya utilizan cada que quieren la puerta del Sol. Váyanse a donde quieran libremente a manifestarse, pero no acosen a ciclistas. ¿No ven que eso se vuelve contra todos?", ha afirmado Ayuso.

Y, ante la falta de entrega de premios en La Vuelta, la presidenta madrileña condecorará tanto al ciclista danés como a la propia organización de la carrera.

"Les anuncio es que vamos a dar la medalla internacional de la Comunidad de Madrid a Jonas Vingegaard por haber ganado La Vuelta porque este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron. Y le vamos a otorgar la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a La Vuelta porque es una de las competiciones internacionales de las que el pueblo de Madrid han intentado desguazar. Por ser Madrid una región de integración y alegre, vamos a dar estas dos condecoraciones", ha aseverado.