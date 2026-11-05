Iñaki López desmonta el "supuesto milagro económico" de Milei: "Uno de cada tres argentinos está en la pobreza, baja la capacidad adquisitiva y sube la deuda de las familias"

A su llegada a la Cumbre Iberoamericana, Milei ha sido recibido por Pedro Sánchez, al que ha saludado en escasos segundos y sin ni siquiera mirarle a la cara.

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a España para asistir a la Cumbre Iberoamericana, donde fue recibido brevemente por Pedro Sánchez, sin contacto visual. Esta tensión se debe a las acusaciones previas de Milei, calificando a Sánchez de "corrupto" y "ladrón", además de responsabilizarlo de "empobrecer" a los españoles. En respuesta, Iñaki López ha criticado el "milagro económico" que Milei promociona, señalando la realidad económica de Argentina: un tercio de la población en pobreza, disminución del empleo y crecimiento, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la deuda familiar y caída del consumo.

El presidente argentino, Javier Milei, ha regresado a España este jueves para participar en la Cumbre Iberoamericana. A su llegada al acto, ha sido recibido por Pedro Sánchez, al que ha saludado en escasos segundos y sin ni siquiera mirarle a la cara.

Esta escena de evidente tensión llega después de que Milei se haya referido a Sánchez como "corrupto" y "ladrón" en varias ocasiones, además de acusarle de "empobrecer" a los españoles.

Ante estas descalificaciones, Iñaki López ha desmontado el "supuesto milagro económico" del que presume reiteradamente Milei para vender sus políticas ultraliberales como un modelo de éxito.

"Uno de cada tres argentinos está en la pobreza, caída del empleo y del crecimiento, capacidad adquisitiva de los salarios a la baja, aumento de la deuda de las familias y desplome del consumo", detalla Iñaki López sobre la desastrosa situación económica en la que Javier Milei ha sumido a Argentina.

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