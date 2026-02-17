Ahora

Fallecieron cinco jóvenes

Un vecino de Manlleu relata el pánico que vivió durante el incendio: "Todavía tenemos el susto en el cuerpo"

Cinco adolescentes han muerto en un incendio en un bloque de Manlleu, Barcelona. El fuego también ha dejado cinco heridos leves. Los vecinos relatan escenas de pánico y confirman que los jóvenes solían reunirse en los trasteros del edificio.

Cinco adolescentes han fallecido en el incendio de un bloque de viviendas de Manlleu, Barcelona, según han informado los equipos de Bombers de la Generalitat. El fuego, que ha causado heridas de carácter leve a otras cinco personas, se originó por motivos que aún se desconocen en el trastero de un bloque de cinco pisos.

Se desconoce qué hacían allí los cinco jóvenes implicados y por qué no podían salir, así como las causas del origen del fuego. Las cinco víctimas tenían entre 14 y 17 años.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con un vecino del bloque de pisos, que relata que "la casa estaba llena de humo". El hombre ha explicado que su mujer le despertó cuando el humo ya estaba en la vivienda y que rápidamente cogió a sus hijos y salió al rellano. Allí se encontró al resto de vecinos "llamando a las puertas" para que la gente saliera. "Todavía tenemos el susto en el cuerpo", reconoce el vecino.

Por otro lado, una mujer del barrio señala que los trasteros "están todos abiertos" y que "es muy fácil de entrar". Asimismo, apunta a que los jóvenes suelen acudir a ellos sobre todo en invierno para juntarse y resguardarse del frío y para "fumar sin que los pillen los padres".

