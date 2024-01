Los partidos de izquierdas de Huelva han pedido explicaciones al partido que gobierna la ciudad, el PP, por un supuesto ritual de brujería en el Ayuntamiento. Más Vale Tarde analiza este caso, sobre el que Beatriz de Vicente opina que "somos un país muy creyente y si uno cree en la Virgen del Rocío y el Cristo de Medinaceli, ¿por qué le puedes poner un pero si cree en brujas y meigas?".

La abogada explica en el vídeo sobre estas líneas que se trata de un acto legal: "Estos señores son funcionarios públicos que han utilizado el Ayuntamiento para hacer un ritual, entiendo que a favor de la función pública y no han dañado ningún inmueble". "Primero va Feijóo y dice que es una ciudad del Mediterráneo y ahora esto, a Huelva no le pueden seguir pasando tantas cosas raras", apunta Benjamín Prado, que afirma que "tiendo a no creérmelo".

Afra Blanco, por su parte, reconoce ser supersticiosa y comenta que "no es necesario purificar el espacio, con que traigas buenas vibras y tengas buenas intenciones ya vale".