Benjamín Prado, sobre el borrado de las imágenes del Palau de la Generalitat: "¿Mazón se cree que somos imbéciles?"

La Generalitat Valenciana ha comunicado el borrado de las imágenes de las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat del 29 de octubre de 2024, el día de la DANA. Carlos Mazón siempre ha defendido que, tras comer en el Ventorro se había dirigido a esta localización por ello, PSPV y Compromís habían solicitado poder acceder a estas imágenes para, entre otras cosas, poder constatarlo.

Elisa Beni comenta que si Mazón, después de visitar el Ventorro, fue hasta el Palau para trabajar "y sabes que hay un conflicto con eso, tu pides que se conserven esas imágenes para dar fe que tu entraste en el Palau". Pablo Montesinos, por su parte, no discute que el gobierno valenciano no haya cumplido la ley pero, "para construir el relato que ha proporcionado Mazón también se podría haber mostrado una fotografía del Palau de la Generalitat explicando cuándo entraba y cuando salía, motu proprio".

El periodista, además, plantea que si "la justicia hace ese requerimiento a posteriori porque considera que es importante para una investigación judicial, ¿no se puede recuperar?". Beatriz de Vicente indica que se hace un borrado. La abogada expone que se utilizan unas cintas que, tras su borrado, se regraba encima, por ello esas imágenes son irrecuperables.

Benjamín Prado comenta que se está hablando de unas imágenes "de un suceso que ha acarreado más de 200 muertos en el que se han ahogado más del 70% de las personas muertas por inundaciones en Europa". "¿Mazón se cree que somos imbéciles todos?", añade el escritor, "¿de verdad se cree que nos vamos a pensar que la única imagen que podría demostrar que, por una vez, no mintió la han borrado?". "Si no existe la imagen es porque no estaba allí... me juego la cabeza", concluye.