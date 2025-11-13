Beatriz de Vicente señala la importancia de que la jueza de la DANA incorpore las llamadas de teleasistencia al sumario

Muchos usuarios de este servicio recurrieron a el mismo al ver que el agua entraba en sus casas el día de la DANA. La jueza de Catarroja ha decidido incorporar estas conversaciones de los usuarios con los teleoperadores del servicio.

La jueza de la DANA ha incorporado al sumario varias llamadas que realizaron usuarios de teleasistencia durante la tragedia de la DANA. Estas angustiosas comunicaciones muestras como los usuarios piden ayuda para ser rescatados mientras el agua comenzaba a llenar sus casas.

Beatriz de Vicente señala que el hecho de que la jueza cuente con estas llamadas "es muy interesante". "Es importante, además, para los que hemos tenido personas mayores con teleasistencia es difícil leer esto sin quebrarse", añade.

"Creo que es la primera vez que la jueza se está acercando a esa fórmula de infracción de una norma, generación de un riesgo y, de ese riesgo, una defunción", añade la abogada, "ahora sí podríamos empezar a decir que si esta señora hubiera recibido en la hora oportuna un mensaje de advertencia estaría viva".

La abogada expone que las personas que tienen teleasistencia "tienen un control de su situación personal". Beatriz indica que si esas personas hubieran recibido "una orden de 'tienes que salir de tu casa', estarían vivos".

