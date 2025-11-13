Edu Galán, sobre las llamadas spam: "Solo una máquina puede llamarme para ofrecerme trabajo"

Cristina Pardo y el resto de colaboradores de Más Vale Tarde cuentan sus experiencias con las llamadas spam, desde las máquinas que llaman a Edu Galán al tajante método de Bea de Vicente para que dejen de hacerlo.

Hoy se ha aprobado la ley de Servicios de Atención a la Clientela que, a partir del primer semestre de 2026, podría poner fin a las llamadas spam.

A propósito de esto, en Más Vale Tarde han desvelado algunas experiencias con esas llamadas comerciales que, más que vender, molestan.

"Un poquito dan por saco, las cosas como son", afirma Afra Blanco en el vídeo sobre estas líneas, si bien defiende que "el trabajador no tiene la culpa".

Edu Galán, por su parte, explica que suele reconocer que es una máquina la que está al otro lado del teléfono cuando le ofrece trabajo: "Solo una máquina podría ofrecerme trabajo a mi", ironiza.

Cuando recibe alguna llamada de este tipo, Beatriz de Vicente suele responder más tajante: "Una llamada más y le denuncio", un método que, asegura le funciona porque "paran que no veas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.