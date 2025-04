Beatriz de Vicente, sobre Miguel Bosé: "No creo que mienta, vive en una realidad paralela y se lo cree"

El cantante Miguel Bosé ha visitado 'El Hormiguero'. El cantante ha presentado su última gira, 'Importante Tour', que le va a llevar a recorrer México, España y Estados Unidos. El artista sufrió un grave problema de salud, provocado por una infección en la muela, que le llevó a perder la voz durante un tiempo pero, como ha expuesto a Pablo Motos, descubrió una terapia que le permitió recuperarse.

Bosé acudió a una clínica para someterse a un tratamiento muy novedoso. Él mismo explicaba a Motos en qué había consistido el mismo: "Te hacen una extracción de células madre, las inyectan y eso va a absorbiendo y colocándose de forma natural y nada tóxica". El cantante añadía que había tenido que estar un mes y medio sin hablar para favorecer su recuperación.

Iñaki López no puede evitar hacer un irónico comentario sobre esta explicación del cantante: "¿Pero esto es ciencia o es agua de Carabaña?". "Lo digo porque como este hombre no cree en las vacunas y no cree en la ciencia médica... ¿quién le ha curado?", añade. María Lamela aclara que Bosé llevó a cabo ese tratamiento en una clínica de Lyon, en Francia.

Beatriz de Vicente expone que ese tratamiento "es ciencia". "O sea que ha recurrido a la ciencia para curarse", apunta López. "No diría que Miguel, en todo caso, miente... lo que pasa que el distorsiona", añade la abogada, "tiene una visión de la realidad, vamos a decir, que vive en un mundo paralelo". "No creo que mienta, se cree lo que dice", concluye de Vicente.